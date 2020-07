Dead by Daylight: un trailer per il Tomo IV, Conviction

Behaviour Interactive e Starbreeze Studios hanno pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che rivela il Tomo IV: Conviction, della modalità Archives di Dead by Daylight.

Come scritto nella descrizione del video, “il Tomo IV: CONVICTION è stato aperto negli archivi, portando nuove storie da scoprire nel mondo di Dead by Daylight. Testimone è l’Auris, un dispositivo in grado di scrutare i ricordi di coloro che sono entrati nella Nebbia. Attraverso di esso, il misterioso Osservatore concede ai giocatori l’accesso a una nuova serie di sfide per aiutarli a mettere insieme questi ricordi e il proprio ruolo”

Tomo IV: Conviction contiene le memorie di:

– Meg Thomas – EAT DUST

– Lisa Sherwood (The Hag) – STROKE OF LUCK

– Ace Visconti – GO FOR BROKE

– Philip Ojomo (The Wraith) – THE ALGEBRA OF INFINITE NIGHT

Tome IV: CONVICTION sarà disponibile dal 29 luglio attraverso Gli Archivi.