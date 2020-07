Ghost of Tsushima: disponibile la difficoltà Letale

Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Sucker Punch Productions hanno rilasciato oggi l’aggiornamento alla versione 1.05 per Ghost of Tsushima, che aggiunge una nuova modalità di difficoltà “Letale” e nuove opzioni di accessibilità. Ecco i dettagli, proprio tramite il sito ufficiale del gioco:

Nuovo livello di difficoltà: letale

– Le armi nemiche sono più mortali, ma anche la katana di Jin lo è

– I nemici sono più aggressivi in ​​combattimento

– I nemici ti rilevano più velocemente

– finestre di tempo più strette per parate e schivate

La patch 1.05 includerà anche le seguenti nuove opzioni nel menu di accessibilità:

Combattimento a bassa intensità:

La modalità a bassa intensità ha lo scopo di mantenere il cuore e le sensazioni di combattimento di Ghost of Tsushima, ma in modo più rilassato. Il combattimento è meno intenso, dandoti più tempo per reagire. Le impostazioni stealth sono più permissive e i nemici impiegano più tempo a rilevarti.

– La maggior parte degli attacchi nemici che sono normalmente sbloccabili diventano bloccabili quando è abilitata la bassa intensità. Il blocco con L1 ti proteggerà da più attacchi rispetto al combattimento standard, anche se alcuni tipi di attacchi devono essere comunque schivati.

– I nemici interrompono le loro combo di attacco dopo averti danneggiato, dandoti la possibilità di recuperare prima della prossima ondata di attacchi. Inoltre, i tuoi attacchi pesanti interromperanno gli attacchi dei Bruti, dandoti un altro modo per fermare le loro combo.

– I nemici non ti attaccheranno mentre stai usando resolve per curarti

– La consapevolezza del nemico aumenta più lentamente, dandoti più tempo per riprenderti dopo essere stato individuato

Modifiche al testo

– Opzione testo grande: aumenta le dimensioni del testo dei sottotitoli, degli obiettivi della missione e dei prompt di interazione del 150% quando abilitato

– Aggiunta l’opzione per disattivare il nome con lo speaker quando i sottotitoli sono abilitati

– Nuove opzioni di colore del testo dei sottotitoli oltre al bianco: giallo, blu, rosso, verde

La patch 1.05 include anche correzioni di bug aggiuntive

Ricordiamo oltretutto che Ghost of Tsushima e in testa alle vendite anche nella classifica italiana.