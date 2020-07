Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: finanziato in tre ore il gioco dai creatori di Suikoden

Oggi su Kickstarter è iniziata la campagna crowdfuning di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, JRPG in sviluppo da parte di Rabbit & Bear Studios, che vede nel team Yoshitaka Murayama (director, producer, co-creatore della serie Suikoden) e Junko Kawano (character designer di Suikoden). Tempo tre ore, e il gioco è riuscito a raggiungere il primo obiettivo per lo sviluppo su PC (posto a quelli che sono 435.000 euro), come fanno sapere anche gli sviluppatori.

Al momento sono stati superati i 570 mila euro, e le donazioni continuano a salire. A 1 milione di dollari lo sviluppo sarà esteso ad altre console, comprese PlayStation 5 e Xbox Series X. Qui sotto potete vedere il trailer Kickstarter (tramite il canale Gematsu) che mostra una simpatica scena con gli sviluppatori del gioco e una breve parte di gameplay, che mostra come Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sembra a tutti gli effetti il successore spirituale di Suikoden.

Alcune caratteristiche attraverso la pagina Kickstarter: