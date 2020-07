Cuphead verrà annunciato oggi su PlayStation 4?

Cuphead, il rug and gun indipendente realizzato da Studio MDHR e disponibile attualmente solo ed esclusivamente su Xbox One, Nintendo Switch e PC, potrebbe sbarcare presto anche su PlayStation 4. Avete capito bene! Ci sono ben due indizi a favore dell’arrivo del titolo sulla console di Sony Interactive Entertainment.

Il primo indizio ci viene fornito dal conosciutissimo insider “Wario64”, che ci informa di come l’icona di Cuphead sia apparsa all’interno del listino del PlayStation Store, nonostante attualmente non esista nessuna pagina collegata al gioco. Ma se il database del PlayStation Store è stato aggiornato, qualcosa di vero deve per forza di cose esserci.

Il secondo indizio, quello più importante, riguarda un annuncio speciale di Geoff Keighley previsto per oggi, martedì 28 luglio 2020, alle ore 17:00 italiane. Come suggerito tramite il suo profilo Twitter, il conduttore canadese terrà un altro breve evento della sua Summer Game Fest, offrendo uno speciale aggiornamento su uno dei suoi studi indipendenti preferiti. Che si tratti proprio di Studio MDHR? Lo scopriremo soltanto seguendo l’evento!

Vi ricordiamo che il titolo permette agli utenti di giocare sia in single player che in co-op locale (massimo due giocatori): bisognerà affrontare alcuni livelli run and gun, alternati ad alcuni livelli dove occorrerà affrontare dei fortissimi boss. Avete già visto l’artbook ufficiale?

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM — Wario64 (@Wario64) July 28, 2020