Junji Ito nega una collaborazione con Hideo Kojima

Le dichiarazioni di Junji Ito durante la recentissima intervista al Comic Con di San Diego (che quest’anno si è tenuto online) avevano mandato semplicemente in fibrillazione i fan degli horror games. Il famoso mangaka (il cui capolavoro, Uzumaki, verrà trasposto in un anime, recentemente rinviato al 2021) aveva infatti affermato di essere stato contattato dal visionario del videogioco Hideo Kojima per collaborare allo sviluppo di un titolo horror.

In realtà però, come Ito ha tenuto a chiarire sul proprio profilo Twitter, non si è trattato assolutamente di una proposta di collaborazione concreta, ma soltanto di una chiacchierata avvenuta casualmente durante un party, e nella quale Kojima avrebbe detto a Ito che lo chiamerà nel caso in cui vorrà sviluppare un gioco horror. Un colloquio del tutto informale, dunque. Il mangaka ha tenuto quindi a scusarsi con i fan e con Kojima stesso per il fraintendimento e per le “false speranze” che questo ha generato.

Junji Ito avrebbe potuto collaborare con Hideo Kojima già per il progetto, infine cancellato di Silent Hill, a cui il mangaka avrebbe dovuto partecipare insieme a un nome del calibro di Guillermo Del Toro. Tuttavia Ito stesso ha confermato che dopo gli incontri preliminari, non ha più saputo nulla fino alla definitiva cancellazione del titolo, e che quindi non ha mai preparato alcun disegno o schizzo per i mostri che avrebbero dovuto esserci.

A questo punto viene da chiedersi se riusciremo mai a vedere una collaborazione tra questi due straordinari artisti. L’unica certezza è che i fan, segretamente, non smetteranno mai di sperarci.