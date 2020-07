World of Warcraft Shadowlands: Blizzard non prevede una versione per Xbox Series X

Sono stati mesi di speculazioni questi, per i fan di World of Warcraft in giro per il mondo. Sin da quando, lo scorso aprile, Randy “Kaivax” Jordan, sul forum di Blizzard, aveva confermato che l’azienda stava pensando di inserire nella nuova espansione Shadowlands, la possibilità di controllare i personaggi non più soltanto attraverso il mouse e la tastiera, ma anche con i controller (come ad esempio l’Xbox Adaptive Controller), si era cominciato a vociferare del possibile sbarco dell’amatissimo MMORPG nel mondo delle console next-gen.

Jordan aveva comunque specificato che quella del supporto per i controller era una scelta fatta in funzione dell’accessibilità, per permettere ai giocatori di utilizzare i loro controller anche senza utilizzare un add-on, come succedeva in precedenza.

Le voci, però, non hanno potuto non intensificarsi ulteriormente quando ieri il Ministero della Giustizia del Brasile, rilasciando il rating di Shadowlands, l’aveva classificato per PC e per Xbox Series X. Tuttavia, l’atteso salto di World of Warcraft nel mondo delle console next-gen dovrà attendere ancora. Blizzard ha infatti affermato che non esistono piani per portare Shadowlands su Xbox Series X, e il rating concesso dal Ministero brasiliano è stato un errore, prontamente corretto subito dopo.

Anche se la casa di produzione non ha affermato che il gioco non arriverà mai su console, è comunque confermato che la cosa non avverrà con il lancio di Shadowlands, che, ad ogni modo, sta regalando ai giocatori più di una novità.