Sword Art Online Alicization Lycoris: ecco la patch 1.03

Arrivano novità su Sword Art Online: Alicization Lycoris (qui la nostra recensione), l’action RPG targato Aquria e Bandai Namco e tratto dalla famosa serie letteraria di Reki Kawahara, già trasposta in una serie anime che conta 88 episodi. Infatti l’azienda giapponese ha annunciato, proprio oggi, la disponibilità della versione 1.03, il primo update che non solo corregge alcuni aspetti del gioco, ma introduce anche un nuovo personaggio giocabile, ReoNa (la cantante della colonna sonora), un episodio a lei dedicato, Raid Dungeon, nuovi accessori, inseriti come ricompense, e quattro nuove mappe: The Spire of Eternity Research, The Lost Paradise, The Silent Icegaol e Beastsnare Grotto.

La patch ha un range di intervento davvero molto ampio, e risolve alcuni dei principali problemi segnalati dai giocatori, che avevano notato come, durante alcune missioni o in particolari condizioni, i personaggi potessero rimanere bloccati o diventare incontrollabili. Inoltre affronta le problematiche riscontrare nel sistema di multiplayer online, impedendo scontri tra giocatori che abbiano un progresso troppo impari nella storia principale, e ancora altri bug minori relativi alle mappe, alla modalità di battaglia, alla customizzazione dei personaggi, agli accessori, alla grafica, ai tutorial e alle skills dei personaggi. Inoltre, sono stati migliorati il tempo di caricamento, la fluidità delle immagini, intervenendo sulla frequenza dei frame, i punti di auto salvataggio, e le opzioni di controllo e movimento della camera.

Nonostante l’ampiezza degli interventi operati in questa versione 1.03, Bandai Namco ha assicurato che continuerà ad aggiornare e migliorare Sword Art Online: Alicization Lycoris il più possibile, intervenendo sistematicamente su tutti gli altri eventuali problemi che saranno riscontrati nel gioco.