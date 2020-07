Call Of Duty Modern Warfare 2 e Fall Guys su PS Plus

Luglio è quasi finito, che ci crediate o no, e come tutti i mesi, è all’incirca quel momento in cui i vari servizi di abbonamento per i giochi passeranno al mese successivo. Uno di questi è il PS Plus di Sony, che probabilmente sta offrendo la coppia di titoli per Agosto: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout.

Il primo, che non ha certo bisogno di presentazioni a meno che non abbiate vissuto in una bolla, è. la versione rimasterizzata della tanto amata campagna che era uscito proprio durante quest’anno (volendo, trovate qui la nostra recensione), mentre per il secondo parliamo di uno dei più promettenti titoli indie, un gioco competitivo online gratuito, con una modalità cooperativa che può mettere insieme anche 60 giocatori.

La campagna Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sarà disponibile per tutti i membri di PS Plus a partire da domani, mentre Fall Guys Ultimate Knockout sarà disponibile per il download il 4 Agosto. Entrambi i giochi saranno gratuiti per gli utenti Plus fino al 31 Agosto.