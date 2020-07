Cyberpunk 2077: il gioco presenta Pacifica

Continuando il release di concept art, CD Projekt RED ci ha presentato Pacifica, ovviamente in Cyberpunk 2077. Originariamente inteso come luogo di villeggiatura, il distretto si è rapidamente rovinato una volta che gli investitori se ne sono andati. Ora è la casa dei Voodoo Boys, che vegliano sulla comunità in mezzo alle guerre di gang e alla mancanza di cure del PCN.

Pacifica è un interessante contrasto con Heywood e le Badlands, con le sue desolate coste e gli edifici un tempo magnifici in rovina. Tuttavia, è la tana perfetta per l’illegalità soprattutto per i giocatori che non hanno paura di affrontare i Voodoo Boys. Tuttavia, per quanto bella sia questa concept art, non possiamo fare a meno di chiederci quando vedremo il prossimo episodio di Night City Wire con nuovi dettagli per Cyberpunk 2077.

Secondo lo sviluppatore che si è espresso tramite Twitter, accadrà “presto”. Quanto “presto” sia effettivamente “presto” resta da vedere, ma potrebbe allinearsi con Gamescom, che avrà un evento digitale verso la fine di Agosto. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.