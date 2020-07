Fable: “Sarà un gioco di altissimo livello”, parola di Matt Booty

Il lancio del trailer di Fable, nel recente Xbox Games Showcase del 23 luglio scorso, ha generato un’ondata di entusiasmo nel fandom del popolare franchise. Insieme all’entusiasmo è arrivata però anche la preoccupazione che, visti anche i dieci anni trascorsi dal lancio dell’ultimo capitolo della saga (Fable III è del 2010), il nuovo titolo possa in qualche modo mancare dell’essenza, dell’anima della vecchia serie.

A rassicurare i fan sono arrivate allora le parole del capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty, che, in una recente intervista a The Guardian, si è espresso proprio su Fable, sul lavoro di Playground Games e sul necessario equilibrio da trovare tra elementi “vecchi” e innovazione:

“Con ogni tipo di franchise come questo, dove ci sono delle versioni esistenti, c’è sempre quell’equilibrio tra ciò che si vuole portare avanti, ciò che ancora sta in piedi, e ciò che di nuovo si vuole aggiungere. Si tratta di una sfida simile a quella di realizzare un nuovo film di Star Wars: ci sono cose che tutti vogliono che si portino avanti, ma poi si ha anche la responsabilità di portarle in luoghi nuovi, e sono sicuro che Playground abbia una grande visione a questo proposito.”



Booty ha quindi completa fiducia nel team di Playground Games, che ha dimostrato tutto il suo valore nella serie di titoli dedicati all’automobilismo Forza Horizon, e che ha dimostrato di saper lavoreare sulla resa naturalistica degli ambienti, oltre ad avere le idee chiare su ciò che il nuovo Fable dovrà essere:

“Penso a quello che Playground ha fatto con la serie di Horizon, la loro attenzione ai dettagli, l’abilità nel rappresentare quei paesaggi naturalistici. Hanno una passione davvero profonda e una visione unica su quello che sarà il cuore del nuovo Fable. Tutto quello che ho visto mentre il gioco progredisce, mi dice che questa sarà un’uscita di altissima qualità“

Fable è in sviluppo per PC Windows 10 e Xbox Series X, anche se il gioco non ha ancora una data di lancio ufficiale. I recentissimi rumors secondo i quali il titolo sarebbe stato un MMORPG, sono stati rapidamente e prontamente smentiti. Ai fan della serie non resta dunque che fidarsi di Booty e aspettare, per poter tornare a vivere nuove fantastiche avventure, in un mondo che conoscono e amano.