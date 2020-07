Demon Slayer Mugen Train: in arrivo nuovi dettagli

L’attesa sta per finire. Sono mesi che i fan di Demon Slayer attendono con fibrillazione nuovi dettagli sul prossimo film, annunciato nell’ormai lontano settembre 2019, dal titolo Demon Slayer: Mugen Train, e finalmente, il 2 agosto, saranno accontentati. Qualche nuovo dettaglio del film tratto dall’ultimo arco narrativo del manga di Koyoharu Gotoge sarà infatti rivelato durante una trasmissione in streaming sul canale Anime 2 della piattaforma Abema proprio all’inizio del mese prossimo.

Le nuove notizie riguarderanno, con tutta probabilità, un annuncio sulla colonna sonora del film, alcune visuals e forse una breve preview dell’opera, e ancora altre informazioni che vengono gelosamente custodite. Al programma parteciperanno anche gli attori che danno la propria voce ai protagonisti nella serie animata e che torneranno per il film: Natsuki Hanae (già noto per il ruolo di Jaco in Dragonball Super e di All-Hunt Grount in One Piece), che sarà Tanjiro Kamado, Hiro Shimono (il Connie Springer di Attack on Titan) nel ruolo di Zenitsu Agatsuma, Akari Kito (la Arma di Ex-Arm) in quello di Nezuko Kamado e infine Yoshitsugu Matsuoka (il Kirito di Sword Art Online) che interpreterà Inosuke Hashibira.

Del film per ora si sa pochissimo, al di là della sua data d’uscita in Giappone, il 16 ottobre, e quello che si può trarre dal breve trailer, condiviso in aprile dal canale Twitter ufficiale dell’anime:

Ai fan non resta che aspettare le 9.00 del 2 agosto (le 2.00 ora italiana), per poterne sapere di più. Nel frattempo non si può fare altro che un rewatch della serie, per arrivare preparati alla nuova avventura!