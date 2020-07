Boruto Naruto Next Generations: ecco il nuovo membro di Kara

La scorsa settimana l’anime Boruto: Naruto Next Generations, sequel del capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto, è entrato nell’arco narrativo Kara Actuation, che si propone di introdurre l’organizzazione Kara in modo molto diverso rispetto a come era stato fatto nel manga. In questo senso aveva fatto non poco scalpore l’annuncio dell’inserimento di un nuovo componente del gruppo, specificamente pensato per l’anime.

Ebbene, l’episodio 158 ci ha presentato proprio questo personaggio, Deepa, che fa così il suo esordio nel mondo di Boruto, come settimo componente dell’organizzazione Kara (e proprio il 7 è il numero romano che il personaggio sembra portare tatuato sul volto). L’introduzione di questo personaggio è ovviamente interessantissima, poiché, non essendo legato in nessun modo alle vicende già viste nel manga, apre un nuovo mondo di scenari narrativi inesplorati che permetteranno ai registi Noriyuki Abe e Hiroyuki Yamashita di sviluppare la vicenda in modo assolutamente inaspettato.

E benché la comparsa di Deepa sia stata sicuramente breve, ha già fornito tantissimi elementi di congettura per tutti i fan: cos’è il sinistro frutto viola che il personaggio addenta? Può essere in qualche modo legato agli strani esperimenti biologici che Bortuo e i suoi compagni hanno scoperto durante la loro ultima missione, quando si sono trovati a fronteggiare persone che perdevano il controllo e aumentavano improvvisamente la loro forza? Il frutto potrebbe essere una sorta di potenziamento da assumere prima di una missione? Quanto ha a che fare Kara con questi esperimenti? Quanti problemi creerà questo nuovo personaggio al nostro protagonista? E quanto cambierà l’organizzazione Kara, e tutto l’arco narrativo a essa dedicato, grazie alla sua introduzione?

Domande che troveranno risposta soltanto continuando a seguire gli episodi di Boruto: Naruto Next Generation.