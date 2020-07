Destroy All Humans: ecco il trailer di lancio

Da oggi 28 luglio è disponibile Destroy All Humans. Il remake dell’action con la razza aliena dei Furon arriva infatti su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione, il publisher THQ Nordic ha pubblicato il trailer di rilascio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

“Il ritorno di un cult! Terrorizza i terrestri degli anni 50 nei panni dell’alieno Crypto-137. Estrai il loro DNA, distruggi il governo degli Stati Uniti in questo fedele remake della leggendaria avventura a base di invasioni aliene. Annienta gli umani con un arsenale di armi aliene e abilità psichiche.”

Ma qualora vogliate saperne di più su Destroy All Humans, vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione.