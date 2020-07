Weekly Shonen Jump: ecco la classifica dei migliori personaggi

Dall’anno della sua fondazione, il lontano 1968, Weekly Shonen Jump è diventato uno dei periodici di fumetti di maggior successo a livello globale. Sulle pagine della testata sono passati veri e propri pezzi di storia del manga, e alcuni dei titoli shonen di maggior successo di sempre. Dopo 52 anni di pubblicazione, si può tranquillamente dire che la rivista lanciata dalla casa editrice Shueisha, abbia creato alcuni dei personaggi più iconici del fumetto giapponese, ormai famosi in tutto il mondo.

Per questo recentemente il sito Voice Note Magazine, ha proposto ai suoi lettori un sondaggio per stabilire definitivamente la lista dei migliori personaggi shonen mai pubblicati dalla prestigiosa rivista. Anche se si potrebbe pensare a dei risultati scontati, la classifica finale elaborata dal sito è pronta a riservarci alcune ghiotte sorprese.

10 posto (ex aequo) – Light Yagami, Death Note

Il protagonista di Death Note, e prototipo di antieroe, Light Yagami, si è ritagliato un posto nel cuore del pubblico giapponese anche se la serie si è ormai conclusa da 14 anni. Il suo delirante piano di creare un mondo perfetto di cui divenire il dio, uccidendo tutti i criminali del mondo grazie al quaderno di cui è venuto in possesso, e la guerra psicologica con il detective Elle lo hanno reso uno dei personaggi più amati mai comparsi su Weekly Shonen Jump.

10 posto (ex aequo) – Kusuo Saiki, The Disastrous Life of Saiki K.

Stessa posizione anche per Kusuo Saiki, il giovane liceale dotato di poteri psichici che tenta, senza grande successo, di vivere una vita normale. Un personaggio che ha sicuramente appassionato i lettori per via del suo approccio paradossale ai suoi poteri: non più qualcosa di desiderabile, ma un terribile fardello da portare, che gli nega persino la gioia di potersi godere un film in santa pace.

9 posto – Luckyman, Tottemo! Luckyman

Un personaggio che forse non è molto noto in Occidente, ma che ha sicuramente una fama invidiabile nella terra del Sol Levante, è Luckyman, l’eroe più fortunato dell’universo. Il manga, uscito tra il 1993 e il 1997, ruotava intorno alle vicende di Yoichi Tsuitenai, un giovane sfortunato che un giorno viene colpito dalla navicella di Luckyman, il quale gli concede tutti i suoi poteri, dando il via a una serie di mirabolanti avventure.

8 posto – Kenshin Himura, Kenshin – Samurai vagabondo

Altro protagonista di un manga abbastanza datato (1994-1999) ma invecchiato benissimo è Kenshin Himura, il samurai che combatte per la difesa dei più deboli in un Giappone caotico, dove non tutti hanno scelto una nuova vita pacifica. Dopo aver contribuito alla caduta dello shogunato infatti, Battosai Himura (parzialmente basato su un personaggio realmente esisito, Kawakami Gensai), sceglie di cambiare il suo nome e di votare la sua vita alla protezione della gente comune, contro le angherie di chi vorrebbe tornare al feudalesimo.

7 posto – Cobra, Cobra

Uno dei primi grandi successi di Weekly Shonen Jump è sicuramente Cobra, il manga sulle vicende dell’omonimo bandito spaziale che tra il 1978 e il 1982 ha imperversato per la Via Lattea combattendo la gilda dei Pirati e riuscendo sempre a sfuggire ai suoi nemici grazie alla Psyco-Gun, l’arma montata sul suo braccio sinistro, e al suo fascinoso viso ispirato ai tratti dell’attore francese Jean-Paul Belmondo.

6 posto – Monkey D. Luffy, One Piece

Solo sesto, a sorpresa, il carismatico protagonista di uno dei manga più longevi della storia, One Piece, del maestro Eiichiro Oda. Monkey D. Luffy è il prototipo del perfetto personaggio shonen: simpatico e divertente, dotato di uno smagliante sorriso, ma anche di una potenza fuori dal comune e di una volontà di ferro, che lo guidano nell’interminabile viaggio, insieme ai suoi fedeli amici, alla ricerca del tesoro di Gol D. Roger, per poter diventare il Re dei Pirati.

5 posto – Kankichi Ryotsu, Kochikame

Altro protagonista indimenticabile per un altro manga quasi infinito: Weekly Shonen Jump ha pubblicato le avventure del capo-pattuglia Kankichi Ryotsu, ufficiale della stazione di polizia di Katsushika, per 40 anni, dal 1976 al 2016. Impossibile non innamorarsi di questo bambinone, perennemente impegnato a elaborare complicati piani per far soldi e poter comprare le ultime novità tecnologiche, o a correre a lavoro sulla sua amata bicicletta.

4 posto – Kid Muscle, Ultimate Muscle

Altro grandioso successo di Weekly Shonen Jump è stato sicuramente Ultimate Muscle (Kinnikuman in originale), manga semplicemente di culto che è andato avanti dal 1998 al 2004, seguendo le imprese di Kid Muscle, il lottatore e principe del pianeta Muscle, oltre che figlio del grande King Muscle, che grazie alla sua forza e a un incredibile gruppo di amici, tra cui il suo maestro Meat, riuscirà a proteggere la Terra in grandi combattimenti contro i suoi rivali.

3 posto – Arale, Dr. Slump & Arale

Primo capolavoro del maestro Akira Toriyama, e uno dei grandi successi di Weekly Shonen Jump, Dr. Slump & Arale è stato un manga che ha riscritto la storia del fumetto giapponese. La sua protagonista, la robottina Arale, creata dallo scienziato Senbee Norimaki, è ovviamente una dei personaggi più amati, in Giappone così come nel resto del mondo.

2 posto – Kenshiro, Ken il guerriero

Non c’è sicuramente bisogno di presentazione per l’Uomo delle Sette Stelle, protagonista indiscusso di uno dei manga più iconici della storia degli shonen. Impossibile dimenticare le terribili tecniche di combattimento di Kenshiro, la sua espressione da assoluto badass, e il suo modo di sconfiggere, praticamente senza sforzo, tutti gli avversari che gli si paravano di fronte in quel desolato mondo post-apocalittico. E, confessiamolo apertamente, tutti noi abbiamo cercato di utilizzare una delle tecniche della Divina Scuola di Hokuto.

1 posto – Son Goku, Dragonball

Nessuna sorpresa in cima alla classifica, dove non poteva esserci altro che lui, il più grande di tutti i guerrieri Z, l’unico e inimitabile Goku, il modello di ogni singolo eroe shonen che lo ha succeduto. Con Dragonball il maestro Toriyama ha raggiunto livelli narrativi che gli hanno permesso di cambiare il volto di un genere e di portare al successo su scala globale i manga shonen come mai prima era accaduto. E il merito è tutto (o almeno per la maggior parte suo), Son Goku, l’essere più forte della galassia, che nonostante la rabbia riesce a combattere con cuore sereno, il Super Sayan!

Ovviamente notiamo alcuni esclusi eccellenti, come ad esempio Naruto, I Cavalieri dello Zodiaco, Bleach o il recentissimo My Hero Academia, e alcune sorprese in questa classifica tutta nipponica. E voi? Qual è la vostra personale top-10 dei migliori personaggi di Weekly Shonen Jump?