Emmy Awards 2020: il live delle nomination alle 17:30

Le nomination ai Primy Emmy Awards del 2020 saranno annunciate oggi in diretta live, alle 17.30, sul sito ufficiale degli Emmy, su Facebook e sul canale YouTube. Leslie Jones ospiterà la rivelazione dei nominati ma, a differenza degli anni precedenti durante i quali l’evento si è tenuto in una sala da ballo piena di giornalisti, l’annuncio di quest’anno si svolge in modo virtuale.

In effetti, l’ex membro del cast di SNL ospiterà l’evento in remoto, e verrà raggiunta nell’annuncio da altri volti noti. Laverne Cox, Josh Gad, Tatiana Maslany e il CEO di Television Academy Frank Scherma prenderanno parte all’evento virtuale, leggendo i nominati nelle categorie principali come Best Drama Series, Best Comedy Series, Best Limited Series e molto altro.

Mentre sappiamo come riuscire a vedere l’annuncio delle nomination agli Emmy, non sappiamo ancora come guarderemo gli Emmy veri e propri. Jimmy Kimmel ospita l’evento, ma data la pandemia di Covid-19 il team Emmys non ha ancora rivelato come si svolgerà l’evento. Alcuni conduttori televisivi come Jimmy Fallon sono tornati nei loro studi (anche se senza pubblico), quindi è probabile che Kimmel ospiterà l’evento da qualche parte invece di essere trasmesso in streaming da casa sua, ma purtroppo non lo sappiamo.

Gli Emmy 2020 saranno ancora trasmessi in diretta su ABC il 20 settembre alle 23:00, quindi sarà interessante vedere quali notizie arriveranno al riguardo nei prossimi giorni. Per ora, potete sintonizzarvi sull’annuncio livestream delle nomination agli Emmy che potete trovare qui in basso. Per tutte le novità su film e serie tv in uscita potete consultare la nostra sezione Movies.