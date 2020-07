Injustice: l’autore parla del futuro del franchise

Nessuno sapeva bene cosa aspettarsi quando anni fa venne stato annunciato che NetherRealm Studios, i pazzi dietro la serie Mortal Kombat, avrebbero realizzato un picchiaduro a tema DC chiamato Injustice Gods Among Us. Fortunatamente per noi e per loro, il risultato finale è stato decisamente apprezzabile e il suo sequel, Injustice 2, ha rappresentato un grande passo avanti. Ora però, sembra che stia arrivando qualcosa di nuovo.

I titoli della saga di Injustice avevano e tutt’ora hanno, ovviamente, anche un forte legame con la serie a fumetti, che aiutava a colmare delle lacune narrative in alcuni casi e soprattutto a far sì che la storia dei combattenti di NetherRealm proseguisse senza intoppi il più a lungo possibile. Lo scrittore di questa serie, Tom Taylor, ha iniziato a parlare di qualcosa che sta ha cominciato a muoversi all’interno del franchise, pubblicando quelle che sono chiaramente quelle che sono le iniziali ufficiali del titolo su Twitter, ovvero I e N.

Sembra improbabile che Injustice 3 venga annunciato in questo modo, ma abbiamo ragione di credere che ci sia un terzo gioco in sviluppo per Playstation 5 e Xbox Series X. Quindi, anche se per ora si tratta di un nuovo seguito del fumetto, probabilmente non è troppo azzardato scommettere che questo potrebbe essere legato ad un potenziale sequel del gioco.

Abbiamo ancora qualche giorno prima che Taylor finisca di spiegarci per bene come stanno le cose, per cui restate sintonizzati per rimanere aggiornati sulla vicenda.