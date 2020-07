Power Rangers Battle for The Grid: la collector edition fisica ha una data

Maximum Games ha annunciato che pubblicherà un’edizione fisica della collector’s edition di Power Rangers Battle for the Grid, titolo sviluppato da parte di nWay. Questa nuova edizione sarà in vendita su PlayStation 4, Xbox One e Switch a partire dall’8 ottobre, al prezzo di € 29,99.

L’edizione fisica includerà la Collector’s Edition completa più un nuovo personaggio ancora non rilasciato, Lauren Shiba. I preordini sono ora disponibili e includono due copie della skin “Green Ranger V2” (una per chi la acquista e una per un amico).

Lasciandovi al filmato che mostra questa edizione fisica, vi ricordiamo che Power Rangers Battle for The Grid è uscito lo scorso anno.

Questa la descrizione che accompagna il video su YouTube:

Battle for the Grid contrappone i POWER RANGER attuali e classici ai cattivi della storia che dura da più di 25 anni, in epiche battaglie a squadre 3v3. I controlli di gioco sono indirizzati verso la semplicità e la fluidità, consentendo ai principianti di apprezzare il sistema di combattimento e incoraggiando i giocatori esperti a approfondire le sue meccaniche di gioco, che includono acquisizione delle capacità in tempo reale, la difesa dinamica attraverso il blocco e la protezione aerea, combo personalizzabili e un Megazord unico. Questo è il primo gioco di combattimento con crossplay tra PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC e Stadia. POWER RANGERS: Battle for the Grid ha servito oltre 1,2 miliardi di partite online, unendo i giocatori su piattaforme di gioco in un comune pool di matchmaking competitivo.