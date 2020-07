Halo Infinite: aperti i preordini per l’art book

Dopo molte anticipazioni, la scorsa settimana abbiamo finalmente avuto il nostro primo sguardo al prossimo Halo Infinite, il nuovo capitolo dell’iconica serie che continuerà sulla storia di Master Chief, con uno sguardo approfondito al gameplay della campagna del gioco. E, per i fan che hanno saputo apprezzare nuovamente il lavoro del film, è in arrivo una piacevole sorpresa.

Tramite Dark Horse Comics, è ora possibile preordinare l’artbook dedicato al titolo intitolato The Art of Halo Infinite. È elencato in 200 pagine e contiene tonnellate di nuove concept art dal gioco riguardanti Master Chief e altri personaggi, insieme a tutte le armi e i veicoli che hai imparato a conoscere e ad amare. È in vendita al prezzo di $ 39,99 USD su Amazon con una data di uscita del 29 Dicembre.

Halo Infinite sarà invece disponibile a partire dalle festività di fine anno.