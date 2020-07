Eiyuden Chronicle: continua a volare su Kickstarter

Ieri vi avevamo parlato dell’inizio della campagna crowdfunding di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, JRPG in sviluppo da parte di Rabbit & Bear Studios, che vede nel team Yoshitaka Murayama (director, producer, co-creatore della serie Suikoden) e Junko Kawano (character designer di Suikoden). Vi avevamo fatto sapere che in appena tre ore su Kickstarter era stato raggiunto il primo obiettivo, per l’uscita su PC. In queste ultime ore le donazioni sono continuate ad andare avanti alla grande.

Al momento la cifra ha superato il milione e mezzo di euro, e come vi avevamo fatto sapere ieri, vuol dire che il gioco arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series X, Playtation 4, Xbox One e un potenziale successore di Nintendo Switch. Oltre a questo stretch gol ne sono stati raggiunti altri, che porteranno: un mini-gioco di cucina, il new game plus, nuovi effetti sonori, localizzazione in cinese e il sistema delle gilde.

Alcune caratteristiche attraverso la pagina Kickstarter: