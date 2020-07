StarCraft II: l’aggiornamento del decimo anniversario

Proprio ieri, uno degli RTS più famosi di tutti i tempi sulla scena competitiva e non, ha compiuto ben 10 anni. Stiamo parlando di StarCraft II e Blizzard vuole festeggiare con tutti i fan con un grosso aggiornamento in arrivo per tutti i giocatori del titolo.

Per quanto il decimo anniversario sia del gioco, il regalo lo fa Blizzard ai giocatori con l’ultima patch che va ad implementare nuove informazioni richieste principalmente dalla community. Qui sotto vi riassumeremo i punti principali mentre qui trovere il link ufficiale per tutti i dettagli.