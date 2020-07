Star Trek Discovery: ecco quando uscirà la Season 3

È passato ormai molto tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare della serie CBS dedicata a Star Trek, che tornerà presto con una terza stagione. Ora è stato rilasciato un video che annuncia la data della premiere per il prossimo capitolo di Star Trek Discovery.

“Ambientata all’incirca dieci anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek, la serie segue le avventure della USS Discovery nel suo viaggio nello spazio, alla scoperta di nuovi mondi e nuove civiltà. Nella prima stagione l’equipaggio della Discovery prende parte al breve conflitto tra la Federazione Unita dei Pianeti e l’Impero Klingon, mentre nella seconda viene guidato dal capitano Christopher Pike nell’indagine su strani segnali ricevuti dalla Flotta stellare e che coinvolgerà Spock a livello personale.”

Il cast comprende Sonequa Martin-Green come primo ufficiale Michael Burnham, Michelle Yeoh come capitano Philippa Georgiou, Jason Isaacs come capitano Lorca, Doug Jones come ufficiale scientifico Saru, Anthony Rapp come collega ufficiale scientifico Stamets, Terry Serpico come ammiraglio della Flotta Stellare Anderson, Maulik Pancholy come ufficiale medico Nambue, Sam Vartholomeos come ufficiale junior della Flotta Stellare Connor, Mary Wiseman come Cadet Tilly, James Frain come Sarek, astrofisico e padre di Spock, Chris Obi come leader Klingon T’Kuvma, Mary Chieffo come L’Rell, comandante di Klingon , Shazad Latif come tenente Tyler, Rekha Sharma come comandante Landry, Kenneth Mitchell come Kol, Clare McConnell come Dennas, Damon Runyan come Ujilli e Rainn Wilson come Harry Mudd, Ethan Peck nei panni dell’iconico mezzo umano e mezzo vulcaniano Spock, Rebecca Romijn come numero uno originale e Anson Mount come capitano Christoper Pike.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout di Alex Kurtzman, Living Dead Guy Productions di Bryan Fuller e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Heather Kadin, Gretchen J. Berg e Aaron Harberts, Akiva Goldsman, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono produttori esecutivi.

La serie sarà distribuita contemporaneamente da CBS Studios International su Netflix in 188 paesi e in Canada sul canale spaziale Bell Media e sul servizio OTT CraveTV. Le prime due stagioni di Star Trek Discovery sono disponibili per lo streaming su CBS All Access già da adesso, mentre la terza stagione arriverà in anteprima il 15 ottobre.