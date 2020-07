Microsoft: il Game Pass non è l’iniziativa più proficua

Molto è stato detto riguardo il Game Pass e molto si è visto su questo servizio durante l’Xbox Games Showcase. Sebbene abbia milioni di utenti sottoscritti (ad Aprile 2020 è stata toccata la vetta di oltre 10 milioni di iscritti), pare non essere, secondo Aaron Greenberg, l’iniziativa più proficua per Microsoft al momento.

Ad un’intervista di Waht’s Good Games, Greenberg ha affermato che il Game Pass non è, attualmente, il servizio più proficuo per Microsoft si da quando è iniziato. Per quanto il costo iniziale per il publisher sia stato e sarà ancora piuttosto alto, è chiara l’iniziativa lungimirante.

E’ un modo diverso di pensarla. Se ottimizzi per il profitto, puoi vederla così: “come possiamo aumentare i profitti per ogni cliente?”. Oppure, con un’altra ottica, la domanda sarebbe: “Come aggiungiamo più valore ai nostri fan?“. Se rispondi a questa domanda, costruisci dei fan a vita.



Queste le parole di Greenberg. Se i fan sono fatti “a vita” o meno, resta ancora tutto da vedere ma non si può negare il valore della condivisione nell’idea di Microsoft. Proprio poco sopra abbiamo visto di come l’Xbox Game Pass possa condividere i giochi del momento e condividerà i più grossi titoli, tra Halo Infinite, Fable, State of Decay 3, Avowed e tanti altri che verranno messi a disposizione al day one. Questo, ad esempio, è davvero un valore altissimo.

Ridiamo sempre quando sentiamo quelle parole. Per favore, non preoccupatevi di noi. Microsoft starà bene, ce la faremo. Penso staremo bene.

Afferma Greenberg riferendosi ai fan che si “preoccupano” per Microsoft e la possibile perdita di denaro dalle operazioni messe in atto negli ultimi tempi.

Alcuni tra i titoli in arrivo a breve su Xbox Game Pass sono Grounded della Obsidian, The Touryst, Yakuza Kiwami 2, Microsoft Flight Simulator per PC Windows 10 e Wasteland 3 della InXile. Noi di GamesVillage vi terremo sempre aggiornati a riguardo.