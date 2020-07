Star Wars: Maisie Richardson-Sellers ha fatto sei audizioni prima di ottenere il ruolo

Avere il primo credito cinematografico in uno dei film più grandi mai realizzati, apparendo accanto alla leggendaria attrice Carrie Fisher nel suo ruolo di Leia Organa Solo, sembra un sogno diventato realtà, ma per la star di Legends of Tomorrow, Maisie Richardson-Seller, il suo ruolo in Star Wars: Il Risveglio della Forza è stato il lieto fine di una delle peggiori esperienze della sua carriera.

Ammettendo che il passaggio dal teatro al cinema e alla televisione è stato difficile perché è stata coinvolta emotivamente nei suoi ruoli, Maisie ha dichiarato in una nuova intervista a The Hollywood Reporter che non è semplicemente arrivata per un’audizione, ha ottenuto il ruolo di Korr Sella, e poi è tornata a casa. Invece, apparentemente ha fatto il provino più volte per il ruolo di Rey. Richardon-Seller sembra essere diventata piuttosto veloce nel processo di casting, perché dice di aver letto la parte numerose volte. Ma deve anche aver impressionato il regista J.J. Abrams, che le ha offerto il ruolo di Sella.

“Ho fatto sei audizioni per Star Wars: Il Risveglio della Forza, ed è stato intenso, e quindi ovviamente non ha ottenuto il ruolo da protagonista ma ha comunque ottenuto un’altra piccola parte. JJ Abrams è stato così dolce, così adorabile con me e mi ha dato una parte nel film. La mia prima esperienza con la macchina da presa è stata una scena con Carrie Fisher. Non avevo idea di quello che stavo facendo. Non ero mai stato su un set prima. Avevo fatto teatro fino a quel momento. È stato un battesimo di fuoco travolgente ma sorprendente. Ha trasformato quella che avrebbe potuto essere un’esperienza dolorosa in un’esperienza davvero positiva, un’esperienza di apprendimento.”



Maisie Richardson-Sellerè anche parte del cast di The Kissing Booth 2, di cui potete trovare qui la nostra recensione, e non vediamo l’ora di scoprire con quali nuovi ruoli ci farà emozionare!