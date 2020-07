Red Dead Online: il nuovo update introduce il Naturalista

Dopo parecchi mesi di attesa, Red Dead Online finalmente si aggiorna e i giocatori potranno tornare in gioco con un buon motivo. Approda proprio oggi il nuovo update che introduce il Ruolo da Naturalista. Ai giocatori verrà chiesto di cacciare animali ma non solo. Dovranno anche seguirli e studiarli da vicino per avere successo.

Altri contenuti in arrivo per il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 sono sette nuovi Animali Leggendari (con una missione per i giocatori in cui devono proteggerne uno dai bracconieri. E’ disponibile anche l’Accampamento nel quale sarà possibile cucinare, creare, riposare o semplicemente rilassarsi. Cinque nuovi eventi dinamici sono stati aggiunti con inoltre nuove sfide giornaliere e la nuova Collezione Settimanale da Madam Nazar.

Assieme al Ruolo da Naturalista, i giocatori avranno accesso al nuovo Pass Fuorilegge. Ciò inlcude 40 Lingotti d’oro, Aspetti unici e modificatori per armi, aggiornamenti per gli accampamenti ed altro ancora in 80 gradi differenti. Il pass stagionale Fuorilegge sarà disponibile fino al 19 ottobre. Qui sotto è possibile vedere i trailer del nuovo update per Red Dead Online.