FaZe Clan collabora con Riot Games per un torneo

Riot Games ed il FaZe Clan, stanno collaborando per creare un torneo denominato “FaZe Clan VALORANT Invitational”. L’evento è su invito a 16 squadre e sfoggia un montepremi di $ 50.000 USD (fornito dai partner del FaZe Clan Nissan e Verizon )

Le finali del torneo si terranno dal 6 al 9 agosto, con le qualificazioni a partire dall’1-2 agosto.

FaZe Clan ha trovato e firmato con giocatori per VALORANT e faranno il debutto durante questo evento, inoltre altri membri saranno annunciati nelle settimane precedenti all’evento.

L’organizzazione sta rapidamente cercando di acquisire maggiori competenze nello spazio di livestream producendo eventi come il FaZe Clan VALORANT Invitational e creando altri tipi di contenuti competitivi. A marzo, FaZe Clan ha avviato l’iniziativa Fight2Fund, un torneo settimanale online pro-am che ha raccolto circa $ 125.000 in quattro settimane con il ricavato destinato alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19. Inoltre, FaZe Clan ha anche collaborato con Verizon all’inizio di quest’anno per Pay It Forward Live, un’altra serie di livestream settimanali che supportava le piccole imprese colpite da COVID-19 .

Il FaZe Clan VALORANT Invitational prenderà il via alle 14:00 PT il 6 agosto. I fan potranno sintonizzarsi per la competizione sui canali Twitch di FaZe, VALORANT e Nerd Street Gamers . La produzione di trasmissioni e le operazioni di torneo saranno supervisionate dai giocatori di Nerd Street.