Vivo Keyd Studio rilascia il nuovo gioco mobile

L’organizzazione brasiliana di Esport, Vivo Keyd lancia il suo secondo gioco sul mercato mobile (App Store e Google Play), il Cyber ​​Hero . Anche se il gioco non è ancora disponibile al momento della stesura, la previsione iniziale è per un rilascio questa settimana.

È la seconda creazione di Keyd Studio, ramo di produzione di giochi del team di Esports; nel 2019 ha lanciato Avalon , che è diventato uno dei 10 migliori giochi di avventura in Brasile.

Cyber ​​Hero presenta le voci dei giocatori professionisti di Vivo Keyd per i personaggi di gioco ispirati alle loro controparti nella vita reale e, come Avalon , è free-to-play.

Keyd Studio è un’iniziativa creata nel 2018 con l’intenzione di supportare i nuovi sviluppatori:

Avalon genera entrate attraverso gli annunci pubblicitari visualizzati nel gioco, ma Cyber ​​Hero è prodotto in collaborazione con la startup Ribon della tecnologia di impatto sociale e tutte le entrate generate saranno donate a cause sociali supportate dalla startup.

Alla domanda se Keyd Studio è aperto per produzioni in collaborazione con altri marchi e sponsor, Tiago Xisto (CEO dell’organizzazione) ha risposto che

è un’iniziativa recente, le possibilità sono molte. Non abbiamo ancora sviluppato un gioco in collaborazione con altri marchi e sponsor, ma è certamente una possibilità. Cyber ​​Hero è il primo gioco che verrà lanciato con questa proposta di partnership ed è ancora focalizzato su cause umanitarie, quindi ci aspettiamo un buon impegno da parte della comunità.