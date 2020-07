Warhammer 40.000 Darktide Anteprima: speranze e oscurità

Per un utente meno addentro al profondo ecosistema che si cela dietro il marchio Warhammer, l’annuncio fatto qualche giorno fa durante l’evento Microsoft può non avere grande valore oppure sembrare un riempitivo quasi sprecato se si pensa al clamore generato dalle altre produzioni mostrate. Del resto l’universo che ruoto intorno a questo titolo ha vissuto non pochi problemi legati sia all’impatto e popolarità tra il pubblico, oscillante tra un prodotto doppia A e una produzione di terza fascia, sia alla qualità produttiva in sé, non sempre all’altezza delle aspettative.

L’annuncio di Warhammer 40.000 Darktide all’interno di Xbox Game Showcase è apparso quindi come un nuovo possibile barlume di speranza, ma anche come un grande punto di domanda su quanto abbia ancora da dire il franchise all’interno del panorama dei videogiochi. Nonostante non sia un’esclusiva Microsoft (sarà disponibile anche su Steam) il gioco è stato presentato con un intenso teaser di circa un minuto e mezzo completamente in CGI specchio di un possibile intenso lavoro fatto in proiezione di next gen.

Warhammer 40.000 Darktide: le premesse dello squalo

Le speranze principali risiedono nello sviluppatore responsabile di questo progetto: Fatshark. Questo studio ha dimostrato di essere capaci di portare a termine con qualità i progetti assegnati ottenendo un ottimo riscontro con la serie Vermintide e soprattutto con Warhammer: Vermintide 2, ultimo esponente di questo filone del brand. La critica e anche gli utenti hanno premiato il lavoro fatto su questo titolo action in prima persona cooperativo per quattro giocatori. Tutta l’esperienza fatta in questo gioco, stando a quanto scritto nella descrizione della pagina Steam e in parte anche a quel poco che si è visto nel video, verrà riversata in Warhammer 40.000 Darktide, con la speranza che il passaggio non infligga danni al prestigio che Fatshark si è guadagnato.

Il passaggio dalle atmosfere fantasy di Vermintide a quelle più futuristiche di Darktide non dovrebbe comportare grossi stravolgimenti, anche se confrontarsi con lo scenario più tecnologico, in alcuni casi meno denso di reference e molto più vincolato alla fantasia degli artisti ha sempre un peso specifico diverso nell’economia delle sviluppo dei videogiochi. Per fortuna nel breve video, nonostante la considerevole componente tecnologica tipica del filone 40000, si sono visti che i rimandi a strutture e ambienti simil-fantasy che potrebbe aiutare Fatshark ad andare nella giusta direzione.

Quello che un teaser non può dire

Cosa ci può suggerire un teaser di un minuto e trenta scarso interamente in computer grafica? Davvero poco a dirla tutta, forse troppo poco persino per fare troppe supposizioni. Sappiamo che il gioco è ambientato nella città alveare di Tertium sul pianeta Atoma Prime con un gruppo di eretici chiamato Admonition pronto a portare l’oscurità e il caos. Un plot molto convenzionale in apparenza che dovrebbe permette agli sviluppatori di puntare sul gameplay. La speranza è che questo non sia l’ennesimo shooter in prima persona, ma sia un prodotto che sfrutti a dovere le caratteristiche della serie Warhammer.

Caratteristiche che sembrano presenti almeno della diversificazione del party di gioco. Si sono visti un soldato pratico con armi leggere, uno più corpulento armato con un pesante fucile al plasma, un terzo leggermente ferito con una specie di lama o manganello tra le mani e un ultimo che pare essere uno scout da avanscoperta vista la sua inclinazione a esplorare l’ambiente oscuro. Non è chiaro se ci saranno altre classi o se saranno solo queste. La differenza di caratteristiche tra i vari membri, tutti con il casco e leggermente impersonali in apparenza a dirla tutta, potrebbe essere il punto nevralgico per dare a Darktide una connotazione che lo possa farlo emergere tra i titoli di Warhammer 40.000 e recuperare il non proprio esaltante passato.

Si potrebbero fare milioni di congetture su questo nuovo progetto, e centinaia di ipotesi su come sarà il gioco nel 2021, quando sarà disponibile per Xbox Series X e Steam. La verità è che nel video si è solo avviato il meccanismo di Warhammer 40.000 Darktide, abbiamo solo sentito il motorino d’avviamento senza un reale rombo. Tutta la computer grafica del mondo non può restituire molti dettagli su gameplay, ambientazione e altri aspetti. Le atmosfere oscure che richiamano luoghi fantasy dovrebbero potersi integrare con le componenti sci-fi dei personaggi e del plot. Ci sono buone speranze di vedere un buon prodotto poiché il team Fatshark ha dimostrato di sapere il fatto suo. Sulla strada verso la next gen esistono molti potenziali pericoli che vanno evitati o arginati per proporre un prodotto all’altezza di quelli che saranno gli altri competitor. Le speranze sono tante, ma ci sono anche tanti punti ancora troppo oscuri.