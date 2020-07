Cadence of Hyrule DLC 1 Recensione: arrivano nuovi PG

La scorsa estate recensimmo per voi una produzione brillante e originale, nota come Cadence of Hyrule. Non fatevi spaventare dal nome strano, perché sì, il riferimento a The Legend of Zelda non è affatto casuale: si trattava si un ibrido curioso, a metà tra l’ottimo Crypt of the NecroDancer e la saga Nintendo. Nato anzi proprio da una collaborazione, quella tra il team originario dell’indie e l’attuale possessore dei diritti del franchise di Link, Zelda e compagnia. Da allora è passato un anno e a sorpresa, in modo del tutto imprevedibile, gli sviluppatori se ne sono usciti con un annuncio: l’arrivo di tre nuovi DLC per Cadence of Hyrule. Noi abbiamo potuto provare il primo, un piccolo ma interessante Cadence of Hyrule Pacchetto Personaggi. Perché non dargli un’occhiata?

Cadence of Hyrule DLC 1: tutti i personaggi

Il primo pacchetto di Cadence of Hyrule è attualmente disponibile per l’acquisto su Nintendo Switch: il DLC 1 viene proposto al prezzo molto contenuto di 5.99 euro; è opportuno però ricordare come la produzione complessiva non superi i 25 euro, quindi in proporzione la somma richiesta diventa comunque degna di nota. Non si tratta dell’aggiunta di poche skin o di oggetti cosmetici di sorta, ma di cinque veri e propri nuovi personaggi giocabili. Abbiamo così arricchito la nostra esperienza con le presenze (gradite, e alcune molto curiose) di Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda (le versioni Ombra dei rispettivi personaggi, nella traduzione italiana) e Frederick.

I personaggi non aggiungono avventure inedite, ma una nuova fruizione a livello di gameplay. In questo modo è possibile rigiocare l’intera avventura principale (ma bisognerà avviare una nuova partita) nei panni di uno degli eroi citati; in un certo modo, è come se gli sviluppatori avessero offerto cinque diverse run inedite. Perché le carte in tavola cambiano davvero, con questi personaggi, e a volte in modo molto… drastico.

Prendiamo il caso di Impa. Normalmente voi avete giocato a Cadence of Hyrule impersonando ora Link ora Zelda, dunque prediligendo la forza bruta / la versatilità oppure la magia. Impa è invece specializzata nell’utilizzo della naginata, una lunga e letale lancia, perfetta per gli attacchi a distanza. E quindi, come potrete immaginare, cambia anche il modo di rapportarsi sia al livello che ai nemici presenti, perché in Cadence of Hyrule tutto è scandito a ritmo di musica. E dove un attacco viene eseguito a distanza, occorrono meno passi per avvicinarsi al nemico, dunque una gestione diversa del ritmo e dei tempi di recupero di Impa. Capite dove vogliamo andare a parare?

Va dunque da sé che non tutti questi nuovi personaggi sono adatti ai neofiti. Prima è opportuno conoscere per bene questo particolarissimo rhythm game misto all’action RPG, con una “partita standard”. Aria è ad esempio un personaggio che muore ricevendo un semplice colpo, fragilissimo; versatile, d’accordo, ma estremamente vulnerabile. In realtà – Impa a parte – praticamente tutti gli altri personaggi del DLC sono pensati per chi abbia terminato almeno una volta Cadence of Hyrule. Il rapporto qualità – prezzo – contenuti ci è sembrato francamente ben equilibrato. E poi, giocare con Link Ombra dà soddisfazioni, anche semplicemente visive.

E dopo Cadence of Hyrule Pacchetto Personaggi?

Qualcuno di voi potrebbe obiettare che cinque nuovi personaggi giocabili per Cadence of Hyrule sono apprezzabili, ma non abbastanza. Diventeranno “abbastanza” una volta che vi avremo spiegato per bene i piani degli sviluppatori, che prevedono il rilascio anche del DLC 2 e del DLC 3.

Il DLC 2 Pacchetto Melodia (Melody Pack) arriverà entro Natale 2020. In questo vaso, come perfettamente intuibile dal nome stesso, si tratterà dell’aggiunta di 39 nuove tracce audio. E in un gioco dove la canzoni sono tutto, beh, non dovreste proprio lamentarvi. Alcuni dei compositori saranno FamilyJules, A_Rival e Chipzel. Il prezzo dovrebbe nuovamente aggirarsi sui 5,99 euro, quindi in linea con il DLC Pacchetto Personaggi di cui vi abbiamo parlato.

Ma il pezzo forte lo si tiene per ultimo, ed ecco allora che sempre entro Natale 2020 (salvo imprevisti) debutterà infine il DLC 3, Symphony of the Mask. E sì, proprio come ci eravamo augurati un anno fa si tratterà di un’aggiunta dedicata a Majora’s Mask: non solo sarà possibile giocare nei panni di Skull Kid, ma addirittura verrà aggiunta una nuova modalità storia per giocatore singolo, prolungando così l’offerta ludica principale. Meglio non potrebbe andare no? D’altra parte questa espansione costerà 9.99 euro.

Il DLC 1 Pacchetto Personaggi di Cadence of Hyrule rappresenta un’operazione decisamente interessante. Tanto per cominciare nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul recupero di un titolo indie simile, che sembrava aver offerto tutto ciò che da offrire aveva già lo scorso giugno 2019; e invece rieccolo qui. In secondo luogo, questi cinque nuovi eroi sono molto più che semplici reskin: cambiano vistosamente il gameplay, e spingono a giocare e rigiocare per altre cinque volte la trama principale. Se vi sembra poco, è solo per un errore di prospettiva: altre canzoni arriveranno comunque, così come una nuova storia ispirata alla Maschera di Majora. Basterà attendere il prossimo autunno.