Grounded: ottimo debutto per il titolo di Obsidian

Obsidian Entertainment ha finalmente reso disponibile (anche se non nella sua versione finale) il titolo co-op Grounded, che trasforma i giocatori in ragazzi miniaturizzati alle prese con tutto ciò che li circonda, ingrandito per l’occasione a causa della natura mini dei personaggi, che dovranno vedersela con insetti giganti e un ambiente davvero molto ostico.

Grounded ha fatto dunque il suo debutto su Xbox One e PC, ed è scaricabile anche su Steam. Grazie i dati raccolti da Benji-Sales, possiamo affermare che il gioco ha già messo a segno il suo successo, dato che in 24 ore è stato il titolo più acquistato su Steam in tutto il mondo, oltre a piazzarsi al secondo posto tra i giochi più seguiti sulla piattaforma streaming Twitch. La stessa cosa capitò a suo tempo a Sea of Thieves.

Va specificato che l’action-game cooperativo è disponibile anche all’interno del catalogo di Xbox Game Pass e dunque, tutti gli abbonati al servizio di Microsoft possono scaricarlo in maniera del tutto gratuita. Infine, come suggerito in occasione dell’ultimo Xbox Games Showcase, l’IP approderà anche su Xbox Series X, dove riceverà tutte le ottimizzazioni del caso. Supponiamo che il suo debutto sulla console next-gen della società di Redmond sia previsto già a partire dal day-one dell’hardware.