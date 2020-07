Street Fighter V Champion Edition: nuovo update

Nonostante tutti gli alti e bassi, Capcom continua a supportare la sua serie picchiaduro di punta: ha infatti pubblicato Street Fighter V Champion Edition all’inizio di quest’anno, includendo tutti i contenuti rilasciati finora e aggiungendo nuovi personaggi come Seth direttamente da Street Fighter IV. Ora, una nuova stagione e il suo pass sono in arrivo e la prossima settimana lo sviluppatore rivelerà chi ci possiamo aspettare.

In un recente tweet, Capcom ha confermato che ci sarebbe stato un aggiornamento live estivo il 5 Agosto alle ore 10 PT. Oltre alle rivelazioni di personaggi per la Stagione 5, ci saranno anche aggiornamenti sul fronte eSport e parecchi ospiti speciali. Lo streaming verrà trasmesso su YouTube e Twitch, quindi non potete assolutamente perderlo.

Quello che finora sappiamo che il prossimo season pass aggiungerà cinque nuovi personaggi e tre nuove tappe. I ritorni sono pronosticabili, ma qualsiasi nuovo guerriero aggiunto sarebbe davvero interessante, specialmente nella fase avanzata del ciclo di vita del gioco. Restate sintonizzati per maggiori dettagli la prossima settimana e, nel frattempo, potete dare un’occhiata alla nostra recensione per Street Fighter V Champion Edition cliccando qui.

A Street Fighter V Summer Update is coming your way! Join us and some special guests on August 5 for the future of #SFVCE, including Season V character reveals, esports news and more! #SFVSummerUpdate

🔔 https://t.co/Wy2eNl7gRN

🗓 Aug 5, 2020

🕗 10:00AM PDT pic.twitter.com/C4f6qW4wMZ

— Street Fighter (@StreetFighter) July 28, 2020