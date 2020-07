Mortal Kombat 11 Aftermath: ecco il nuovo skin pack

All’inizio di quest’anno, abbiamo ottenuto Kombat più sanguinoso con l’uscita dell’espansione basata sulla trama di Mortal Kombat 11 Aftermath. Non solo si trattava di un prosieguo della storia dalla fine del titolo originale, ma ha anche aggiunto tre nuovi combattenti. Ma il divertimento non è ancora finito, poiché a quanto pare l’estate è arrivata con alcune skin extra.

Come rivelato da NetherRealm, all’inizio del prossimo mese sarà possibile ottenere il pacchetto Summer Heat Skin con costumi a tema estivo per Baraka, Kitana ed Erron Black. Per rivendicare queste skin, sarà necessario avere l’espansione Aftermath per MK11, in quanto sembra che non saranno immediatamente disponibili per quelli con la versione vaniglia. Inoltre, è stata anche pubblicata una roadmap per le versioni skin, che includerà anche più gruppi di tre skin tra cui Femme Fatale alla fine di Agosto e All Hallows ‘Eve in Ottobre. Potete vedere le immagini qui sotto.

Mortal Kombat 11 Aftermath è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Il pacchetto Summer Heat Skin sarà disponibile per i proprietari di Aftermath il 6 Agosto, Femme Fatale il 25 Agosto e All Hallows ‘Eve l’8 Ottobre. Nel frattempo, potete dare un’occhiata alla nostra recensione del titolo, che potete trovare cliccando qui.