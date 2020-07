Cardaclysm: disponibile da oggi in accesso anticipato

Da oggi 29 luglio Cardaclysm è disponibile su PC (Steam) in accesso anticipato. Il titolo, sviluppato da Elder Games e pubblicato da Headup e Wisper Games, è un titolo che mischia elementi GDR con i giochi di carte collezionabili. Per l’occasione il publisher ha anche pubblicato il trailer per l’inizio dell’early access. Il filmato mostra le diverse caratteristiche di gioco, dall’uso delle carte, alla fase di esplorazione fino ai combattimenti.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il gioco era stato mostrato qualche settimana fa durante i Guerrilla Collective.



Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

“Affronta i quattro cavalieri dell’Apocalisse in epiche battaglie di carte! Cardaclysm: Shards of the Four è un gioco di carte da collezione con generazione procedurale mescolato con elementi da action RPG. Raccogli le carte creatura e incantesimo durante il tuo viaggio e libera il loro potere quando i nemici si opporranno a te!”