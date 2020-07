Benedict Cumberbatch visita un negozio di fumetti vestito come Doctor Strange

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha condiviso un video ricordo girato nel 2016, che mostra Benedict Cumberbatch visitare un negozio di fumetti vestito con il costume completo del suo personaggio.

Il filmato dietro le quinte, condiviso da Derrickson su Twitter, cattura un “momento mai mostrato prima” di un evento precedentemente riportato che si è verificato durante una pausa dalle riprese del Doctor Strange della Marvel a New York.

“Sto per entrare in un negozio di fumetti a Manhattan vestito da Doctor Strange, vieni con me”, dice Benedict Cumberbatch alla telecamera all’inizio della clip, prima di continuare a sorprendere i clienti con il suo ingresso trionfale nel negozio. Una volta all’interno dello stabilimento, Cumberbatch stringe la mano e scambia qualche parola con i dipendenti, che colgono l’occasione per chiedergli una foto al negozio, tenendo in braccio il numero di Marvel Comics Doctor Strange: The Oath.

Si prevede che Cumberbatch farà la sua prossima apparizione ufficiale come lo Stregone Supremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il regista di Evil Dead e Spider-Man Sam Raimi si sta occupando della regia del sequel di Doctor Strange, che originariamente era previsto per il rilascio il prossimo anno, tuttavia, è stato rinviato al 25 marzo 2022, a causa della pandemia di COVID -19.