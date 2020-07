Ever Forward: mostrati 9 minuti di gameplay

A febbraio, Pathea Games (quelli che hanno sviluppato My Time at Portia) aveva annunciato un nuovo gioco, Ever Forward. Poco fa il team cinese ha pubblicato un nuovo video gameplay dell’avventura con la protagonista Maya, che mostra nove minuti di gioco del loro prossimo lavoro.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 12 agosto su PC (Steam) e che al momento è possibile scaricare il prologo.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

“Ever Forward è un puzzle/adventure, parla della storia di Maya. Maya è persa in uno strano mondo a metà strada tra realtà e immaginazione. È sola, mentre affronta il suo viaggio di scoperta, dove dovrà sbloccare i suoi ricordi e affrontare le sue paure per svelare i segreti del mondo. I giocatori dovranno utilizzare le loro capacità osservative e l’intelligenza per risolvere i molteplici enigmi, per mettere insieme il mistero del passato di Maya e quali oscuri segreti ha sepolto.”

● Un posto tra realtà e immaginazione: viaggia attraverso mondi e fasi diversi per capire cosa sta succedendo e per scoprire personalità diverse. Esiste una transizione attraverso due diversi stati onirici, il mondo della veglia e la profonda incoscienza del mondo dei puzzle.

● Due diversi stati d’animo artistici: tavolozze di colori di pastelli più rilassanti e toni da un futuro-elettrico si oppongono, fatti per simulare l’assurda natura del mondo dei sogni.

● Puzzle per menti allenate: mettiti alla prova con i puzzle e usa la tua logica e creatività per risolverli. Esistono sempre diversi modi per completare sfide diverse.

● Portale e gravità: viaggia tra i luoghi con i portali e gioca con la gravità per progredire e farti strada nella coscienza di Maya.