New Super Lucky’s Tale: ecco la data PS4 e Xbox One

Lo sviluppatore Playful Studios ha annunciato che le versioni PlayStation 4 e Xbox One di New Super Lucky’s Tale saranno disponibili a partire dal 21 agosto. La versione della console Sony arriverà anche in edizione fisica, in Europa, tramite il pulisher PQube.

Ricordiamo che New Super Lucky’s Tale è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Switch nel giugno 2019, ed è una versione rifatta ed espansa del gioco originale, Super Lucky’s Tale, che era stato pubblicato su Xbox One e PC a novembre 2017.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo del gioco che annuncia la data d’uscita.

New Super Lucky's Tale is coming to Xbox One and PlayStation 4 on Friday, August 21! pic.twitter.com/JRXrGGoO9X — New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) July 29, 2020

Queste le caratteristiche del gioco attraverso il Nintendo e-shop:

“New Super Lucky’s Tale è un’avventura a piattaforme per giocatori di ogni età!

Corri, salta, scala altezze incredibili, scava sottoterra, supera i nemici ed esplora fantastici mondi in un’epica missione per salvare il Book of Ages dal misterioso Jinx e dai suoi perfidi scagnozzi!”