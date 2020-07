Animal Crossing New Horizons prende vita allo ZOOM di Torino

Animal Crossing New Horizons è tra i titoli del momento. Già ben piazzato dalla sua uscita nel mese di marzo, continua ad oggi a tenersi l’attenzione del pubblico. Il titolo Nintendo continua a dare spettacolo e lo fa anche nella vita reale.

Difatti, siamo qui per dirvi che, nel weekend di settembre, l’opera simulativa della casa nipponica arriverà al bioparco ZOOM di Torino con un tour esclusivo per grandi e piccini.

A giugno al bioparco si è stati testimoni dell’arrivo di una coppia di alpaca i quali, tramite un sondaggio rivolto al pubblico, hanno ricevuto i nomi di “Alpaca” e “Merino” che, guarda caso, sono proprio gli stessi nomi di due alpaca nella serie firmata Nintendo.

Si parla quindi, dell’incontro di due mondi diametralmente opposti che hanno regalato emozioni, sia da un lato che dall’altro e, grazie ad Animal Crossing New Horizon, tale incontro avverrà nel luogo d’arrivo degli alpaca.

“Dopo i lunghi mesi di lockdown, durante i quali non siamo stati silenti, ovvero abbiamo proposto

numerosi contenuti via web, a giugno abbiamo finalmente potuto, però, ospitare i due alpaca che erano in previsione già a inizio stagione (marzo, ma ovviamente non erano autorizzati spostamenti o viaggi) e abbiamo pensato di coinvolgere gli utenti nella scelta del nome. In realtà avremmo dovuto ospitare due maschi, ma quando la nostra veterinaria Sara Piga ha scoperto che i due esemplari erano inseparabili, non si è assolutamente sentita di separarli. Il

nostro lavoro – conclude Saccà – è sempre scienza e cuore.