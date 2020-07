The Umbrella Academy 2: ecco la scena di apertura

The Umbrella Academy ha concluso la stagione 1 in modo epico e, dall’aspetto dell’introduzione alla stagione 2, le cose stanno per diventare ancora più bollenti. Netflix ha rilasciato la scena di apertura della stagione 2, e mostra alcune delle conseguenze del viaggio del gruppo nel tempo. Cinque si ritrova in una battaglia in campo aperto tra i suoi compagni di squadra e l’esercito, e sembra che le cose siano andate piuttosto male in questa nuova sequenza temporale, al punto che Cinque riesce a malapena ad andarsene da lì prima che le bombe raggiungano il suolo.

Tutti ottengono il loro momento per brillare in questa straordinaria sequenza, dato che abbiamo Vanya, Klaus, Allison, Luther, Diego e Ben che rivelano alcuni dei loro poteri. Vanya riesce ad mandare in mille pezzi il proiettile di un carro armato, Luther usa la sua forza per proteggere gli altri, Diego schiva numerose pallottole reindirizzandole contro i soldati sovietici, mentre il fantasma di Ben uccide nemici sa sopra un tetto con i tentacoli che come al solito gli escono dal petto. Klaus sta usando i suoi poteri per formare un esercito di morti e Allison fa esplodere la testa delle persone con le sue Voci.

Come Cinque li aveva precedentemente avvertiti, usare i suoi poteri per uscire dall’apocalisse del 2019 ha avuto conseguenze. Ora la seconda stagione di The Umbrella Academy, in uscita il 31 luglio, vedrà Cinque tentare di rintracciare il resto del gruppo in modo che possano fermare questo particolare scenario del giorno del giudizio, ma le cose non saranno così facili per loro.