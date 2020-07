Millie Bobby Brown interpreta Nora in The Girls I’ve Been

Secondo Deadline, l’attrice di Stranger Things, Millie Bobby Brown ha firmato per recitare in un adattamento del romanzo di Tess Sharpe The Girls I’ve Been che produrrà anche insieme a Jason Bateman di Ozark.

Brown interpreterà Nora O ‘Malley, la figlia di un’artista della truffa che ha raccolto molti dei trucchi di sua madre ed è diventata una maestra manipolatrice a pieno titolo. Quando va in banca con il suo ex fidanzato Wes e la fidanzata segreta Iris, i tre vengono presi in ostaggio da due rapinatori di banche, che apprendono rapidamente di non avere idea di chi stiano scherzando.

The Girls I’ve Been mantiene Netflix in attività con le star di due dei suoi più grandi spettacoli – Stranger Things e Ozark, che hanno entrambi ottenuto la nomination agli Emmy per la migliore serie drammatica martedì. Netflix non vede l’ora di iniziare le riprese della quarta stagione di Stranger Things non appena sarà sicuro farlo, ma non è stata ancora annunciata una data di inizio ufficiale.

Netflix ha inoltre già ottenuto i diritti di Enola Holmes, che trova sempre Millie Bobby Brown che interpreta la sorella ribelle e adolescente di Sherlock Holmes. Henry Cavill recita nel ruolo di Sherlock, mentre Sam Claflin interpreta il loro fratello, Mycroft. Il film debutterà a settembre su Netflix, che sta anche sviluppando il dramma sul cancro A Time Lost con Brown e sua sorella, Paige Brown.

Nel frattempo, Bateman ha guadagnato un paio di nomination per la recitazione individuale martedì per il suo lavoro su Ozark. Attualmente sta preparando il thriller di New Line, Shut In, della scrittrice Melanie Toast.