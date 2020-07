Sea of Thieves si aggiorna con Venti Cinerei

Cavalcando l’onda del nuovo successo su Steam, Sea of Thieves si aggiorna con nuovi contenuti. É il momento di Venti Cinerei. Tale update porta con sé i Signori Cinerei che causeranno caos e devastazione nel titolo piratesco in un inferno di fiamme con tante abilità diverse.

Ci saranno quattro Signori da affrontare, il Capitano Grimm, Red Ruth, il Vecchio Horatio e il Guardiano Chi e i loro teschi varranno un bel po’ di quattrini presso l’Ordine delle Anime, ovviamente. Appariranno casualmente durante i viaggi dei malcapitati o, se vi piace la sfida, potrete trovarli nei pressi di una Nuvola dei Venti Cinerei. Coloro che mostreranno abilità in combattimento e li sconfiggeranno, potranno usare i teschi dei Signori come lanciafiamme per portare con loro la devastazione.

Ma non è tutto, assieme ai Signori Cinerei, l’aggiornamento porta altri contenuti come nuovi animali, nuove livree ed emote all’Emporio Pirata ed un Hub per Eventi. Tale hub è il posto perfetto per controllare eventi in corso, sfide, taglie giornaliere ed altro ancora. In calce potrete trovare il trailer dei contenuti e vi ricordiamo che Sea of Thieves è attualmente disponibile per PC Windows 10 tramite Steam ed Xbox One. Inoltre, se non avete ancora letto l’anteprima del prossimo titolo targato Rare, Everwild, qui potrete trovarla.