Willy Morgan and the Curse of Bone Town in uscita l’11 agosto

Imaginarylab e VLG, rispettivamente studio di sviluppo e publisher, hanno appena annunciato che il loro titolo, Willy Morgan and the Curse of Bone Town, di cui potete leggere qui una nostra anteprima, uscirà su Steam e GOG l’11 agosto. La produzione, di stampo tutta italiana, vuole seguire i passi dei grandi classici, come Day of the Tentacle e Monkey Island offrendo però una versione moderna del genere punta e clicca.

Willy Morgan è dichiaratamente un tributo ai mitici punta e clicca che in passato hanno fatto

appassionare un’intera generazione di fan dei videogiochi. Non vediamo l’ora di far rivivere la loro infanzia ai giocatori più grandi e di introdurre i più piccoli a questo genere accattivante e oggi quanto mai in grande spolvero.

Henry Morgan, stimato archeologo, svanisce nel nulla e dopo 10 anni, suo figlio Willy ormai crescito, partirà per un’avventura dedita allo scioglimento della fitta rete di segreti lasciata dal padre. Tutto sarà possibile con un cast di personaggi molto stravaganti e, con la libera esplorazione, dialoghi carichi di humor e la grafica cartoon renderanno l’esperienza rinnovata del punta e clicca ancora più appetibile. Occhio anche agli easter egg cge sarà possibile trovare e alle sottili citazioni, soprattutto per coloro che rivivranno un genere.

Caratteristiche principali: ● Gameplay non lineare: esplora il mondo di gioco senza limiti, raccogli oggetti e risolvi stimolanti enigmi.

● Stile grafico unico – Un mondo dall’atmosfera magica, grazie allo stile cartoon 3D dalle linee accentuatamente deformate ed esilaranti.

● Qualità Full HD: cutscene cinematografiche e oltre 50 location da visitare, il tutto in alta qualità.

● Pirati con un tocco moderno: avete mai visto un pirata con un joystick in mano? Beh, nella cittadina di Bone Town succede anche questo.

● 15 personaggi con cui interagire – Scopri la storia attraverso ore di dialoghi interattivi pieni di ironia e citazioni divertenti.

● Colonna sonora originale – Più di 30 tracce audio per due ore di musica originale, che ricreano l’atmosfera dei titoli del passato con uno stile moderno ed innovativo.

Il titolo sarà disponibile su Steam e GOG a partire dall’11 agosto al prezzo di 19.99€ ma, se acquisterete Willy Morgan and the Curse of Bone Town entro la prima settimana, vi sarà offerto uno sconto del 15%.