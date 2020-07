Marvel’s Avengers: i dettagli per la beta dal War Table

Marvel’s Avengers è tornato a mostrarsi nel secondo appuntamento del War Table, l’appuntamento in streaming per saperne di più sul videogioco dedicato ai Vendicatori.

Lo streaming debutta con le informazioni sulla beta tanto richieste dai fan. Essa darà accesso alla sezione giocatore singolo del titolo e non solo. Sarà possibile giocare due missioni con Hulk e Kamala Khan per capirne il potenziale distruttivo e, a detta degli sviluppatori, servirà a vedere più in profondità il gameplay fino ad arrivare ad una boss fight.

Una volta finite le missioni in singolo, sarà possibile giocare con ben 4 eroi diversi, in singolo o in compagnia per poter provare le War Zones: Iron Man, Kamala Khan, Black Widow e Hulk. Diverrà possibile usare il War Table per provare le diverse modalità: HARM Rooms, War Zones e Drop Zones.

HARM Rooms è un simulatore per potersi allenare, da soli o con gli amici per imparare a padroneggiare il proprio eroe preferito. Vi saranno 3 sfide durante la beta per testare il gioco di squadra con i propri compagni.

War Zones riguarda la modalità cooperativa in cui si potranno affrontare missioni su larga scala, con grandi mappe e dove sarà importante formare la giusta squadra per la giusta strategia. Vi saranno puzzle presso Punti d’Interesse da completare per avere dei collezionabili. Tali missioni possono durare dai 10 minuti alle due ore.

Drop Zones è una versione più piccola ed immediata di WAr Zones, sempre affrontabile in cooperativa con bot o amici.

La progressione sarà presente nella beta, con tanto di abilità, miglioramenti e tanto altro per capirne il funzionamento. Inoltre si potranno sfruttare le Ultimate degli eroi disponibili, ovvero le mosse più potenti a loro disposizione. Si potranno ottenere equipaggiamenti diversi e provarli sui propri eroi.

Lo streaming passa poi all’IA del titolo e di come questa userà le abilità sbloccate dal giocatore per ciascun eroe, in modo intelligente, data l’importanza del gioco di squadra.

In totale, ci saranno più di 20 missioni giocabili da soli o con gli amici e sarà possibile scoprire alcuni segreti nella beta stessa.

Hawkeye verrà inserito nel titolo. Avrà delle missioni a parte giocabili in coop o singolo. L’eroe è il primo di una lunga serie di aggiunte post-lancio, per quanto questo arriverà al day one. Inoltre, è stato dettagliato l’Avengers Initiative, il quale sembrerebbe essere un progetto di espansione a lungo termine per il titolo. Tale iniziativa promette di inserire contenuti in modo completamente gratuito.

La beta di Marvel’s Avengers verrà aperta il 7 agosto per chi ha pre-ordinato il gioco su PlayStation 4, mentre il 14 sarà aperta a coloro che hanno pre-ordinato il titolo su Xbox One X e PC e libera per tutti su PlayStation 4, il 21 agosto, sarà disponibile per tutti su tutte le piattaforme. Altre informazioni è possibile trovarli sul sito ufficiale del titolo.