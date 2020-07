LEC ha un nuovo partner: NEOM

La LEC ha annunciato una nuova partnership con NOEM, rendendola partner ufficiale.

NEOM è una nuova comunità che sarà la casa e il luogo di lavoro di oltre un milione di cittadini da tutto il mondo che vogliono far parte della costruzione di un nuovo modello per vivere, lavorare e prosperare in modo sostenibile in Arabia Saudita. Includerà città e paesi, porti e zone aziendali, centri di ricerca, strutture sportive e di intrattenimento e destinazioni turistiche tutte progettate per svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo globale – e promuoverà lo sviluppo degli Esport in tutto il mondo.

Il LEC ha affermato che NEOM ha “i loro occhi puntati sul futuro” e sponsorizzerà Oracle Lens durante le trasmissioni in diretta “per aiutare il LEC a prova del futuro”.

NEOM è una città pianificata nella terra nord-occidentale dell’Arabia Saudita che confinerà con Egitto, Israele e Giordania, secondo il suo sito web . La società è interamente di proprietà del Public Investment Fund , uno dei maggiori fondi sovrani al mondo, e opera per conto del governo dell’Arabia Saudita. L’Arabia Saudita ha detto che quando la città sarà completata, sarà 33 volte più grande di New York City.

Dopo che la LEC ha twittato la notizia del suo nuovo sponsor, l’annuncio è stato accolto quasi istantaneamente con un grosso contraccolpo.

Alcune delle persone che hanno criticato la LEC sono analisti e altre figure popolari nella comunità europea di Esport. Drakos, Froskurinn e Medic quasi contemporaneamente hanno twittato la loro delusione per la notizia pochi minuti dopo l’annuncio.

There have been many good days to be a member of the #LEC team, today is not one of those days. — Daniel Drakos (@DanielDrakos) July 29, 2020

I am let down by the #LEC today. — Froskurinn (@Froskurinn) July 29, 2020

I cannot express how frustrated and disappointed I am with #LEC today. — Medic (@MedicCasts) July 29, 2020

Il punto generale di questa rabbia collettiva è che la LEC è etichettata come inclusiva e diversificata. Ma l’opinione del governo dell’Arabia Saudita su tale diversità è discutibile nella migliore delle ipotesi, quindi la voce forte della LEC per l’inclusività potrebbe sembrare ipocrita. La notizia di questa partnership con il governo dell’Arabia Saudita è stata anche twittata dall’account Twitter LEC ufficiale, il che è stato particolarmente frustrante per molti perché l’account è decorato con più loghi e contenuti di orgoglio LGBTQ +.

L’ex dipendente di Riot Games e l’attuale manager della comunità dei MAD Lions, James “Stress” O’Leary, ha twittato dicendo:

La lega di cui mi occupo ora sta promuovendo un paese che mi ucciderebbe solo per il fatto di esistere. Mi sento benissimo.

Quickshot, un altro caster LEC, ha semplicemente twittato un link a un articolo che ha intervistato tribù saudite native che affermano che i 500 milioni di mega-città di NEOM si stanno costruendo sul loro sangue.

Il 2020 LEC Summer Split continua venerdì 31 luglio alle 11 CT.