Ferrari lancia il proprio campionato di corse di Esports

In collaborazione con l’orologiaio svizzero Hublot, Ferrari lancia il suo campionato Esport. Le partite si svolgeranno tra settembre e novembre di quest’anno.

Questa sarà la prima stagione della Ferrari Hublot Esports Series. Il vincitore lavorerà con David Tonizza, che è arrivato al primo posto nella F1 Esports Series nel 2019, come parte del team Ferrari Driver Academy Hublot Esports nel 2021.

Drivers, fasten your seatbelts!

Welcome to the Ferrari Championship, the tournament where Pro and casual players face each other!

Take a look at what’s coming! #FerrariHublotEsportsSeries #FerrariEsports @Hublot @TMThrustmaster pic.twitter.com/lc2Sajt1an

— FerrariEsports (@FerrariEsports) July 28, 2020

Il campionato è aperto a giocatori dilettanti e professionisti, purché siano cittadini europei e maggiori di 18 anni. Chiunque sia interessato può registrarsi sul sito Web Ferrari .

Ci saranno due categorie: la serie AM e la serie PRO. I dilettanti si sfideranno in quattro qualificazioni settimanali durante settembre per avere la possibilità di giocare contro i professionisti. Sei giocatori per ogni qualificazione si sfideranno nella serie AM il mese successivo.

Dalla serie PRO, 24 professionisti e personalità famose saranno chiamati a gareggiare ad ottobre. Entrambe le serie utilizzeranno la piattaforma Assetto Corsa, mentre i concorrenti utilizzeranno l’esclusiva Ferrari 488 Challenge Evo.

La registrazione inizia il 7 agosto per la categoria AM. Le fasi finali del campionato si terranno a novembre, dove la serie Pro si sfiderà contro i migliori della serie AM.