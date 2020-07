Twenty First Century Media lancia TCS Esports

La società di marketing e gestione dello sport Twenty First Century Media (TCM) ha lanciato una nuova divisione marketing per gli Esport , chiamata TCM eSports .

Si dice che la nuova divisione crei opportunità di coinvolgimento per i marchi che interagiscono con i fan degli Esport che non guardano la televisione.

TCM Esports è stato anche nominato partner della conoscenza per l’India Gaming Summit, che si terrà dal 28 al 30 luglio.

Lokesh Sharma, amministratore delegato di TCM , ha commentato il lancio della divisione in un comunicato:

Mentre le persone continuano a praticare il distanziamento sociale e restano a casa in mezzo alla pandemia di Covid-19, il gioco mobile è diventato un passatempo preferito non solo per l’intrattenimento ma anche connessione sociale. Vi è un ampliamento del panorama dei media digitali e l’aumento della popolarità dei giochi mobili, degli Esport, dell’influencer-marketing, dei video digitali che offrono un vasto pubblico digitale.

TCM ritiene che gli Esport in India diventeranno uno strumento strumentale di coinvolgimento dei fan per le leghe sportive tradizionali per interagire con i giovani demografici.

Basant Dhawan, CEO di TCM , ha anche commentato il lancio: