Il gambling nei videogiochi: gli esempi di GTA, The Sims e Red Dead Redemption 2

Quella del gambling e quella dei videogiochi sono due industrie ben distinte e separate, che però nel corso degli anni hanno spesso incrociato i propri destini. A volte l’una ha attinto a piene mani dall’altra, altre volte abbiamo assistito a piccole contaminazioni, per così dire, seppur ciascun settore ci abbia tenuto a non essere confuso con l’altro.

Di esempi ne potremmo fare a bizzeffe, basti pensare al gran numero di slot online che si sono ispirate a videogiochi, a volte in maniera indiretta, altre volte acquistando i diritti per utilizzare gli stessi nomi e personaggi di franchise molto famosi.

Ma anche dall’altra parte della barricata esistono casi di videogiochi che hanno inserito degli elementi legati al gambling, in maniera perfettamente contestualizzata. C’è chi lo ha fatto in maniera più indiretta, come i numerosi videogiochi che utilizzano il sistema delle loot boxes (basti pensare a Fortnite o Clash Royale, per citarne solo due), per molti non diversi da gratta e vinci e lotterie istantanee.

C’è poi chi lo ha fatto in modo esplicito, come gli esempi di cui vogliamo parlarvi oggi: quelli di Grand Theft Auto, The Sims e di Red Dead Redemption.

Il gambling nei videogiochi: Il casinò in GTA Online

GTA Online è un open world molto famoso, diffuso e giocato, che dallo scorso luglio 2019 offre ai propri utenti la possibilità di visitare dall’interno il Diamond Casino & Resort. Qui, i giocatori possono divertirsi giocando alla roulette, al blackjack, al three-card poker e alle slot machine, ormai immancabili in qualsiasi casinò – reale o virtuale, non fa differenza.

Per poter accedere al casinò di GTA Online occorre pagare 500 GTA$, la moneta virtuale del gioco, ricevendo così 5.000 chip omaggio e diversi vantaggi, come ad esempio bonus di chip gratis giornaliere e l’accesso a tutte le attività di base.

Esiste poi la possibilità di acquistare la Penthouse e diventare così automaticamente un cliente VIP del casinò: in questo caso, il giocatore avrà un parcheggiatore che si prenderà cura della sua auto, l’opportunità di accedere a feste private, l’accesso al tetto dove atterrare con il proprio elicottero e molto altro ancora.

Il simoleon fortunato in The Sims 3

Nata da una geniale intuizione di Will Wright, noto game designer statunitense, la serie di The Sims è riuscita a entrare nella storia dei videogiochi grazie a una simulazione della vita che, dal 2000 fino a oggi, è riuscita ad attrarre milioni di ragazzi e ragazze che mai si erano avvicinati fino a quel momento al videogioco. Ma quand’è che comincia a intravedersi il gambling tra i suoi edifici, scenari, ritrovi e set personalizzati?

In The Sims 3 debutta Il simoleon fortunato, un casinò nel quale il giocatore può accedere con il proprio Sim per giocare con una slot machine e un gioco da tavolo dedicati. La Slot machine Serie di Colpi Grossi Ricchi il Triplo e il Tavolo da Black Jack Colpiscili Più a Fondo introducono inoltre l’abilità gioco d’azzardo, grazie alla quale il Sim può puntare una determinata somma di simoleon, la moneta virtuale del gioco, per vincere prestigio, lusso e ricchezza, elementi fruttuosi per tornare a casa e continuare ad acquistare i nuovi arredi di una stanza!

Giocare a poker in Red Dead Redemption

Red Dead Redemption e il suo seguito, Red Dead Redemption 2, sono considerate pietre miliari dell’industria videoludica. Giochi dalla profondità talmente estesa da lasciare mozzafiato, complici paesaggi talmente realistici che persino molti fotografi, in tempi di lockdown, hanno utilizzato gli scenari del gioco per i propri scatti.

In entrambi i giochi della serie si può giocare a poker. La variante è naturalmente quella del Texas Hold’em, la più diffusa al mondo, ma se in RDR il poker era soltanto un minigioco solo abbozzato, in RDR2 gli sviluppatori lo hanno reso parte integrante del contesto, tanto che si può giocare a Texas Hold’em in molte location del gioco.

Oltre a rappresentare un passatempo e un diversivo dal gameplay, il poker in Red Dead Redemption permette anche di guadagnare qualche dollaro extra, utile per acquistare munizioni, cibo e altri suppellettili durante l’avventura.