Sekiro Shadows Die Twice: vendite record per il gioco

Sekiro Shadows Die Twice sta continuando a macinare grosse quantità di copie vendute. Activision ha condiviso i nuovi dati relativi alle vendite dell’action-RPG di From Software (che vi ricordiamo essere disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC), informandoci che il titolo ha superato abbondantemente le 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il gioco è disponibile da marzo 2019 e proprio in quell’anno si è aggiudicato il titolo di Game of the Year in occasione dei The Game Awards. Il successo ottenuto si è esteso nel corso degli anni successivi e le vendite sono la più grossa delle testimonianze. Il prossimo 29 ottobre è previsto l’arrivo di una nova serie di contenuti (qui tutti i dettagli), che verranno distribuiti in maniera del tutto gratuita.

Intanto, è stato confermato che la Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition approderà su PlayStation 4 in Giappone proprio il 29 ottobre 2020 e oltre ad includere l’aggiornamento sopra citato (su disco), offrirà anche una guida con tutte le tecniche di combattimento. Infine, vi ricordiamo che il gioco è atteso anche su Google Stadia nel corso dell’autunno 2020. Ovviamente, ci aspettiamo la disponibilità anche su PlayStation 5 e Xbox Series X (le console di futura generazione) tramite le rispettive funzioni di retrocompatibilità.