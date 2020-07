Dungreed: il lancio sarà il 24 settembre

Come annunciato dall’editore Pikii e dallo sviluppatore Team Horay, Dungreed, il nuovo gioco action in 2D a scorrimento orizzontale dei due studi giapponesi, arriverà su Play Station 4 e Nintendo Switch a partire dal 24 settembre. Una buona notizia per tutti gli appassionati del genere, che potranno così cimentarsi in un’appassionante serie di avventure, nei panni di un eroe che, per salvare una cittadina dalla completa distruzione, dovrà esplorare dei sotterranei sempre più profondi, rischiosi e contorti, affrontando e sconfiggendo potenti avversari con le arti magiche o con un vasto arsenale di armi (dalle spade arruginite ai fucili di precisione).

Il gioco prevede inoltre anche una modalità di allenamento, per migliorare le abilità del personaggio e il suo equipaggiamento, prima di affrontare le missioni, sempre più difficili, e incontrare i loschi e pericolosi abitanti del mutevole sotterraneo, che lo attendono appostati nell’ombra.

Dungreed ha già una versione per PC, uscita su Steam il 28 febbraio. Il gioco supporterà cinque lingue (inglese, giapponese, cinese tradizionale e semplificato e coreano), e sarà disponibile, limitatamente alla versione per Switch, anche in copia fisica al costo di 3000 yen (circa 24 euro), mentre l’edizione digitale, sia per PS4 che per Switch, costerà 1500 yen (12 euro).

Insomma, un titolo immancabile per ogni vero cultore del genere, che promette ore di divertimento e avventure senza pari. Siete pronti?