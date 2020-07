Valorant: Killjoy disponibile da Agosto

Riot Games potrebbe aver premuto il grilletto un po’ troppo presto per Killjoy, il suo prossimo agente per Valorant. Ma ora ha un trailer ufficiale e una data di uscita, che mostrano il suo aspetto e le sue abilità. Killjoy andrà sarà disponibile il 4 Agosto come parte dell’Atto 2 per il free shooter.

Originaria della Germania, Killjoy ha i suoi punti di forza nelle tecniche difensive. Le sue abilità comprendono Alarmbot per rintracciare i nemici e far loro subire un doppio danno quando viene colpito; una torretta che spara ad un angolo di 180 gradi; e Nanoswarm, una granata che scatena nanobot. Lockdown è il suo Ultimate, e può essere usato per intrappolare i nemici in un’area per la durata di otto secondi.

Valorant ha mantenuto un equilibrio piuttosto costante tra sparatorie pure e skill sin dal lancio, quindi sarà piuttosto interessante vedere come Killjoy si inserirà in questo contesto. Riot Games sta pianificando più contenuti della storia nell’Atto 2, quindi rimanete sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi giorni.