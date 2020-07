Samurai Shodown: ecco il nuovo DLC

SNK ha annunciato il nuovo personaggio scaricabile gratuito per Samurai Shodown: si tratta di Gongsun Li, direttamente dal gioco per mobile Honor of Kings di Tecent Games. Il personaggio sarà doppiato da Kana Ichinose, e verrà lanciato il 5 di Agosto. Ovviamente, potete trovare il nuovo trailer dedicato al personaggio qui in basso, alla fine dell’articolo.

Il titolo revival del guerriero in katana e sandali creato dalla SNK per ora sembra stia riscuotendo un discreto successo. Il titolo è stato finalmente pubblicato su praticamente ogni piattaforma esistente, e ovviamente non sono mancati altri DLC pubblicati dopo l’uscita del gioco.