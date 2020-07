Microsoft Flight Simulator: il gioco supporterà la realtà virtuale

Microsoft Flight Simulator è pronto al grande salto. A partire da questo autunno, infatti, il noto simulatore di volo sviluppato dall’azienda di Bill Gates sarà disponibile anche in realtà virtuale. Microsoft ha annunciato che il gioco sarà il titolo di lancio di HP Reverb G2, il nuovissimo device di realtà virtuale sviluppato da Hewlett-Packard, e che verrà lanciato sul mercato proprio nei mesi autunnali.

Il nuovo headset VR di HP promette meraviglie, dal momento che vanta una risoluzione semplicemente mostruosa di 4320×2160 pixels, superiore di più di due volte a quella di un prodotto al top della gamma come Oculus Rift S. Inoltre, grazie alla collaborazione con Valve, Reverb G2 integrerà una tecnologia ottica e audio assolutamente unica.

Ad ogni modo l’headset di HP sarà solo l’inizio: Microsoft infatti ha già annunciato che la volontà è quella di rendere Microsoft Flight Simulator disponibile anche su altri device, inclusi HTC, Oculus e Valve, e che il lavoro in questo senso inizierà appena dopo il lancio di Reverb (che non ha, però, ancora una data precisa).

Quando si tratta di parlare della genesi del progetto, Jorg Neumann, capo sviluppatore del simulatore di volo di casa Microsoft, non è affatto avido di particolari:

“Il primo feedback che abbiamo ricevuto [dopo l’annuncio all’E3] è stato ‘Oh mio Dio! Questa sarà la miglior cosa in VR di sempre! Sarà meglio abbia la VR’. Abbiamo subito detto ‘Sì, ci lavoreremo’, ci abbiamo messo sopra un team e abbiamo avviato una partnership con HP.”

E qualche indizio Neumann l’ha dato anche sulla data d’uscita:

“In effetti hanno una data specifica. Ma sapete come sono le date. Onestamente quando abbiamo iniziato a lavorare con loro […] è stato quando è capitata tutta la faccenda del coronavirus e abbiamo chiuso gli stabilimenti. Per un periodo si pensava che [la data] sarebbe stata in luglio, ma è stata spostata. Ora hanno un’altra data – vorrei dire che è a settembre. Non ne sono sicuro. Ma vogliamo rispettare il fatto che loro abbiano una data, e noi usciremo insieme a loro.”

Microsoft Flight Simulator è basato su un codice originale che ha ormai quasi 40 anni, e che ne costituisce le fondamenta fin dagli esordi del 1982. Quest’ultima versione attinge però a oltre 2 petabyte di dati da Bing, incluse immagini satellitari, per dare una rappresentazione il più possibile fedele dell’intero pianeta Terra. Nella simulazione ci saranno quasi 40.000 aeroporti, un nuovo sistema di volo e modelli di aerei (inclusi l’Airbus e il Boeing) che sono stati realizzati con il supporto e la collaborazione degli stessi produttori. Un prototipo funzionante del simulatore di volo è stato mostrato da Neumann durante un briefing tenutosi il 15 luglio.

Microsoft Flight Simulator è atteso all’uscita per PC Windows 10 e Xbox One il 18 agosto, ed è previsto in tre versioni (a partire da 59.99 dollari, fino ad arrivare a 119.99 dollari). Il simulatore sarà inoltre parte dell’Xbox Game Pass.